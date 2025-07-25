Зеленский отрицает, что разговаривал с фон дер Ляйен после принятия закона о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после принятия скандального закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время общения со СМИ 25 июля.

Зеленский отрицает, что разговаривал с президентом Еврокомиссии после принятия закона – о чем ранее сказал представитель Еврокомиссии.

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила – это фейк. У нас не было разговора", – сказал президент.

Напомним, 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона и сообщил, что фон дер Ляйен контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив Киев об объяснениях.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.