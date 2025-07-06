Шахраї видурили у німкені 250 тисяч євро через фейкове SMS-повідомлення 

Шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.

Про це повідомила німецька поліція, пише "Європейська правда".

За даними поліції, невідомі представилися працівниками онлайн-платформи для торгівлі, на якій жінка мала обліковий запис. Їй надійшло SMS-повідомлення з попередженням про підозрілі спроби доступу до її акаунта.

У повідомленні також був вказаний номер телефону нібито консультанта з безпеки платформи, до якого вона мала звернутися.

Чоловік на тому кінці дроту скерував жінку на вебсайт, де вона мала ввести свої дані для входу та кілька захисних кодів.

Наступного дня вона виявила, що її криптовалютний портфель на суму близько чверті мільйона євро зник.

Поліція вкотре попередила людей про різні шахрайські схеми, які злочинці реалізовують телефоном. Поліція закликала у жодному разі не передавати особисту інформацію, паролі чи доступ до рахунків третім особам – особливо невідомим людям у телефонній розмові.

Нагадаємо, чеські правоохоронні органи у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання в Україні, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.