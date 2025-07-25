Мошенник выманил у немецкого пенсионера 100 тысяч евро ложью о дочери в ДТП

В Германии мошенник завладел 100 тысячами евро, обманув пенсионера телефонным звонком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel.

По информации полиции федеральной земли Гессен, в четверг пожилому мужчине позвонил неизвестный и убедил его заплатить залог за дочь, которая якобы попала в ДТП и могла быть освобождена только после уплаты средств.

Пенсионер передал деньги в пакете мужчине, который пришел к нему домой. Злоумышленник коренастого телосложения, ростом около 180 см, пешком покинул место происшествия.

Полиция обратилась к возможным свидетелям с просьбой предоставить информацию.

Правоохранители в очередной раз призвали людей быть осторожными, поскольку мошенники не устают придумывать подобные истории по телефону.

"Они целенаправленно звонят пожилым людям и играют на их страхах, чтобы завладеть деньгами или ценностями", – заявили правоохранители.

Полиция советует не поддаваться панике, сразу класть трубку и лично позвонить тому человеку, о котором идет речь.

В июле мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным портфелем, эквивалентным 250 тысячам евро.

В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.