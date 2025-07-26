В Угорщині зафіксували 100-річний спекотний рекорд

У суботу 26 липня в Угорщині зафіксували найвищу температуру за понад 100 років, що майже досягла абсолютного рекорду.

Про це повідомляють низка угорських ЗМІ з посиланням на Időkép.

На метеостанції Шаркад Маломфок на південному сході Угорщини вдень 26 липня зафіксували 41,3°C. Показник майже на градус побив денний максимум, зафіксований у 2021 році – 40,4°C, та виявився лише на 0,6 градуса нижчим, ніж абсолютний рекорд за історію метеорологічних спостережень в країні.

За погодними умовами у ці вихідні Угорщина розділилася навпіл: в східній частині країни панує екстремальна спека, тоді як у західній її третині зберігаються комфортні літні температури, а на крайньому заході вдень близько 22°C.

Időkép

На півдні сусідньої Румунії в найспекотніші години суботи очікували до 43°C. У попередні дні пік спеки почався у Греції.