В Венгрии зафиксировали 100-летний жаркий рекорд

В субботу, 26 июля, в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

Об этом сообщают ряд венгерских СМИ со ссылкой на Időkép.

На метеостанции Шаркад Маломфок на юго-востоке Венгрии днем 26 июля зафиксировали 41,3°C. Показатель почти на градус побил дневной максимум, зафиксированный в 2021 году – 40,4°C, и оказался лишь на 0,6 градуса ниже, чем абсолютный рекорд за историю метеорологических наблюдений в стране.

По погодным условиям в эти выходные Венгрия разделилась пополам: в восточной части страны царит экстремальная жара, тогда как в западной ее трети сохраняются комфортные летние температуры, а на крайнем западе днем около 22°C.

Időkép

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы субботы ожидалось до 43°C. В предыдущие дни пик жары начался в Греции.