Румунію накриває екстремальна спека: можливі піки до 43°C

Протягом суботи і неділі у Румунії посилиться спека, на півдні стовпчик термометра перевищить 40°C.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Метеорологічне агентство Румунії попередило про посилення спеки в країні з суботи 26 липня, на південній третині території країни оголошено найвищий рівень попередження.

У районах з "червоним" попередженням денні температурні максимуми можуть сягати 43°C, а відчуватися як 45-46°C. У столиці Бухаресті очікують до 42°C.

Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче 25-22°C.

Субота має стати найспекотнішим днем, але у багатьох районах екстремальні температури триматимуться і протягом неділі-понеділка.

Після того на значній території країни очікують грозовий фронт з сильними зливами, шквалами і градом.

У попередні дні пік спеки почався у Греції, в найпівденнішій частині країни прогнозували до 44°C.

Багато країн регіону в умовах надзвичайно жаркої і сухої погоди потерпають від частих лісових пожеж. У Туреччині дві провінції оголосили зонами стихійного лиха.

У фінській Лапландії фіксують аномально тривалий період спеки з показниками близько 30°C.