Румунію накриває екстремальна спека: можливі піки до 43°C
Протягом суботи і неділі у Румунії посилиться спека, на півдні стовпчик термометра перевищить 40°C.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Метеорологічне агентство Румунії попередило про посилення спеки в країні з суботи 26 липня, на південній третині території країни оголошено найвищий рівень попередження.
У районах з "червоним" попередженням денні температурні максимуми можуть сягати 43°C, а відчуватися як 45-46°C. У столиці Бухаресті очікують до 42°C.
Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче 25-22°C.
Субота має стати найспекотнішим днем, але у багатьох районах екстремальні температури триматимуться і протягом неділі-понеділка.
Після того на значній території країни очікують грозовий фронт з сильними зливами, шквалами і градом.
У попередні дні пік спеки почався у Греції, в найпівденнішій частині країни прогнозували до 44°C.
Багато країн регіону в умовах надзвичайно жаркої і сухої погоди потерпають від частих лісових пожеж. У Туреччині дві провінції оголосили зонами стихійного лиха.
У фінській Лапландії фіксують аномально тривалий період спеки з показниками близько 30°C.