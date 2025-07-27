У США схвалення Демократичної партії – найменше за 35 років

Схвалення американської Демократичної партії є найнижчим за понад три десятиліття рівні.

Про це свідчить опубліковане у суботу The Wall Street Journal опитування, передає "Європейська правда".

Нове опитування, проведене соціологом від Демократичної партії Джоном Анзалоне і соціологом від Республіканської партії Тоні Фабріціо, показало, що популярність демократів знаходиться на найнижчому рівні за понад три десятиліття опитувань WSJ: 63 відсотки виборців мають несприятливу думку про партію.

Лише 33% виборців позитивно ставляться до демократів, а мізерні 8% мають "дуже позитивну" думку.

Хоча виборці все ще мають значне занепокоєння з приводу того, як президент і Республіканська партія вирішують питання економіки, інфляції, тарифів і зовнішньої політики, більшість респондентів, тим не менш, кажуть, що вони більше довіряють республіканцям у вирішенні цих питань у Конгресі.

І Дональда Трампа, і Республіканську партію в цілому також не люблять більше американців, ніж люблять, але набагато менше, ніж демократів у цьому опитуванні. За даними опитування WSJ, президент має -7 пунктів несприятливого ставлення, тоді як Республіканська партія має -11 пунктів.

"Бренд демократів настільки поганий, що вони не мають довіри, щоб критикувати Трампа або Республіканську партію. Поки вони не відновлять зв'язок з реальними виборцями і робітниками щодо того, за кого вони виступають і яке їхнє економічне послання, у них будуть проблеми" – сказав Анзалоне в інтерв'ю газеті.

Незважаючи на широке роздратування демократами, виборці все ще кажуть, що якби вибори відбулися сьогодні, вони б підтримали демократа в Конгресі, а не республіканця, 46 проти 43%. Це все ще менше, ніж у 2017 році, за шість місяців першого терміну Трампа, коли демократи мали перевагу у 8 пунктів у цій категорії.

WSJ опитав 1500 зареєстрованих виборців з 16 по 20 липня стаціонарними та мобільними телефонами. Похибка становить плюс-мінус 2,5 відсоткових пункти.

Нагадаємо, рейтинг несхвалення президентства Дональда Трампа встановив другий максимум з дня початку його другого терміну.

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