До Литви знову залетів БПЛА з території Білорусі, його фіксували біля Вільнюса

У Литві офіційно повідомили, що в повітряному просторі країни перебував чи перебуває БПЛА невідомого типу, що ймовірно залетів з території Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Вранці у понеділок від литовців поліції почали надходити повідомлення про те, що вони бачили у небі щось схоже на БПЛА.

"Вранці від мешканців надійшли повідомлення про безпілотний апарат, що найімовірніше залетів у Литву з Білорусі. Згідно з повідомленнями, дрон бачили на висоті близько 200 метрів, останній раз – біля Вільнюса… Тип апарата не встановлений", – повідомив представник Національного центру кризових ситуацій Даріус Бута.

Він зазначив, що поліція активувала усі сили, також сповіщені всі інші служби.

Людей закликали повідомляти про нові спостереження і не наближатись до БПЛА, якщо його побачать на землі.

У соцмережах литовці-свідки пишуть, що помітили дрон у прикордонні перед 5 ранку. За свідченнями одного з них, апарат летів з гучним звуком у районі Вільнюса Шнипишкес, тоді було близько 4:40.

З одного з відео у соцмережах схоже, що йдеться про "Шахед" або "Герберу" з їхнім характерним звуком.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне прокоментувала LRT, що тип апарату ще визначають.

"Сьогодні погода сприятлива для повітряних куль, які контрабандисти використовують для переміщення своїх вантажів. Поки ми не можемо конкретизувати, що це за об’єкт. Та з огляду на те, що Білорусь готується до навчань, ймовірність інцидентів, у тому числі неумисних, зростає", – зазначила Шакалієне.

Вона додала, що інцидент будуть обговорювати на зустрічі з президентом та подумають, що ще можна зробити для кращої готовності до подібних ситуацій.

Попереднього разу схожий інцидент стався 10 липня, до Литви через Білорусь залетів російський БПЛА "Гербера". Литва після того передала Білорусі ноту протесту.