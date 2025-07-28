У Німеччині з рейок зійшов потяг: є загиблі та поранені

У Німеччині ввечері у неділю, 27 липня, з рейок зійшов пасажирський потяг, внаслідок чого є загиблі та поранені люди.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у федеральній землі Баден-Вюртемберг, поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах, близько 18:10 за місцевим часом.

За даними поліції, внаслідок інциденту три людини загинули. Серед загиблих – машиніст поїзда та ще один співробітник Deutsche Bahn (DB).

У пожежній службі району Біберрах заявили, що близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі.

Фото: Spiegel

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль ввечері на місці аварії заявив, що на місце події дуже швидко прибули кілька сотень рятувальників, а також важка техніка та шість вертольотів.

Слідчі зараз з'ясовують, чи міг аварію спричинити зсув ґрунту.

"Тут були сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною стали сильні опади та зсув ґрунту", – сказав Штробль.

Фото: Spiegel

Канцлер Фрідріх Мерц висловив співчуття сім'ям загиблих у залізничній аварії.

Фото: Spiegel

Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Восени того ж року одна людина загинула внаслідок сходження з рейок пасажирського потяга на півночі Норвегії, а в польській Сілезії зіткнулися та зазнали великих ушкоджень два вантажних потяги.