На півночі Норвегії зійшов з рейок потяг, є загиблий

У результаті аварії потяга, який прямував з міста Тронгейм до Буде в північно-центральній частині Норвегії, одна людина загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Інцидент стався вдень у четвер, 24 жовтня. За попередньою інформацією, потяг із 55 пасажирами на борту зійшов із рейок через обвал гірської породи.

Фото: NTB

За останніми даними, одна людина в результаті аварії на півночі Норвегії загинула, ще чотирьох із пораненнями різного ступеня тяжкості відправили до лікарень. Решту людей евакуювали.

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У результаті аварії перекрили ділянку залізниці та прилеглу автомагістраль E6. Роботи на ній, як очікується, триватимуть кілька днів.

Минулого місяця повідомлялось, що в Чехії потяг зійшов з рейок після наїзду на дерево, яке впало на колії, рух на лінії довелося зупинити на п’ять годин.

А на початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причіпними вагонами до Чопа, із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.