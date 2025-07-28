В Германии сошел с рельсов поезд: есть погибшие и раненые

В Германии вечером в воскресенье, 27 июля, с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего есть погибшие и раненые люди.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг, недалеко от города Ридлинген в районе Биберрах, около 18:10 по местному времени.

По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли. Среди погибших – машинист поезда и еще один сотрудник Deutsche Bahn (DB).

В пожарной службе района Биберрах заявили, что около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.

Фото: Spiegel

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль вечером на месте аварии заявил, что на место происшествия очень быстро прибыли несколько сотен спасателей, а также тяжелая техника и шесть вертолетов.

Следователи сейчас выясняют, могло ли происшествие быть вызвано оползнем.

"Здесь были сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной стали сильные осадки и оползень", – сказал Штробль.

Фото: Spiegel

Канцлер Фридрих Мерц выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной аварии.

Фото: Spiegel

Одной из самых страшных железнодорожных аварий в Европе в 2024 году стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Осенью того же года один человек погиб в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Норвегии, а в польской Силезии столкнулись и получили серьезные повреждения два грузовых поезда.