Румунська Буковина потерпає від повеней: один загиблий, майже 900 евакуйованих
Новини — Понеділок, 28 липня 2025, 11:39 —
Декілька районів Румунії неподалік кордону з Україною і Молдовою постраждали від повеней, евакуйовано близько 900 осіб і щонайменш одна людина загинула.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Від стихії постраждали низка місцевостей у жудцях Сучава і Нямц, що поруч з українською Чернівецькою областю та західним кордоном Молдови.
Повінь пошкодила мости й дороги національного значення. Довкола Сучави кілька місцевостей опинилися у повній ізоляції – без сполучення та мобільного зв’язку. Рівень води у річці Бистриця сягнув історичного максимуму, перевищивши небезпечний показник на 40 см.
У містечку Броштені одна людина потонула. В селі Остра рятувальники визволяли з верхнього поверху затопленого будинку вісьмох людей, у тому числі двох дітей.
У жудці Нямц евакуювали близько 880 місцевих мешканців.
В постраждалих районах працюють рятувальні гелікоптери, розшукуючи будинки із заблокованими мешканцями, також туди спрямували сотні пожежників з технікою.
Попередження про загрозу повені оголосили також на південному заході Польщі, де протягом неділі тривали сильні зливи.
У Німеччині ввечері у неділю зійшов з рейок регіональний потяг, що призвело до загибелі трьох людей. Причиною ймовірно став зсув ґрунту після сильних дощів.