Румынская Буковина страдает от наводнений: один погибший, почти 900 эвакуированных

Несколько районов Румынии недалеко от границы с Украиной и Молдовой пострадали от наводнений, эвакуировано около 900 человек и по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

От стихии пострадали ряд населенных пунктов в жудцах Сучава и Нямц, рядом с украинской Черновецкой областью и западной границей Молдовы.

Фото: Служба чрезвычайных ситуаций Сучавы

Наводнение повредило мосты и дороги национального значения. Вокруг Сучавы несколько населенных пунктов оказались в полной изоляции – без сообщения и мобильной связи. Уровень воды в реке Быстрица достиг исторического максимума, превысив опасный показатель на 40 см.

Фото: Служба чрезвычайных ситуаций Сучавы

В городке Броштены один человек утонул. В селе Остра спасатели деблокировали с верхнего этажа затопленного дома восьмерых человек, в том числе двух детей.

В округе Нямц эвакуировали около 880 местных жителей.

Фото: Служба чрезвычайных ситуаций Сучавы

В пострадавших районах работают спасательные вертолеты, разыскивая дома с заблокированными жителями, также туда направили сотни пожарных с техникой.

Фото: Служба чрезвычайных ситуаций Сучавы

Фото: Служба чрезвычайных ситуаций Сучавы

Предупреждение об угрозе наводнения объявили также на юго-западе Польши, где в течение воскресенья продолжались сильные ливни.

В Германии вечером в воскресенье сошел с рельсов региональный поезд, что привело к гибели трех человек. Причиной вероятно стал оползень после сильных дождей.