Румынская Буковина страдает от наводнений: один погибший, почти 900 эвакуированных
Новости — Понедельник, 28 июля 2025, 11:39 —
Несколько районов Румынии недалеко от границы с Украиной и Молдовой пострадали от наводнений, эвакуировано около 900 человек и по меньшей мере один человек погиб.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
От стихии пострадали ряд населенных пунктов в жудцах Сучава и Нямц, рядом с украинской Черновецкой областью и западной границей Молдовы.
Наводнение повредило мосты и дороги национального значения. Вокруг Сучавы несколько населенных пунктов оказались в полной изоляции – без сообщения и мобильной связи. Уровень воды в реке Быстрица достиг исторического максимума, превысив опасный показатель на 40 см.
В городке Броштены один человек утонул. В селе Остра спасатели деблокировали с верхнего этажа затопленного дома восьмерых человек, в том числе двух детей.
В округе Нямц эвакуировали около 880 местных жителей.
В пострадавших районах работают спасательные вертолеты, разыскивая дома с заблокированными жителями, также туда направили сотни пожарных с техникой.
Предупреждение об угрозе наводнения объявили также на юго-западе Польши, где в течение воскресенья продолжались сильные ливни.
В Германии вечером в воскресенье сошел с рельсов региональный поезд, что привело к гибели трех человек. Причиной вероятно стал оползень после сильных дождей.