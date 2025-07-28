На південному заході Польщі оголосили попередження про загрозу повені

У польському місті Бєльсько-Бяла на південному заході країни оголосили попередження про загрозу повені, деякі населені пункти регіону вже підтоплені.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У місті Бєльсько-Бяла, що під кордоном з Чехією на південь від Катовіце, під ніч проти 28 липня оголосили попередження про загрозу повені після безперервної зливи та поступового підвищення рівня води у річці Бяла та менших струмках.

Мер міста повідомив, що мешканці загрожених кварталів можуть отримати мішки з піском, щоб спорудити захист для свого майна. Місцева пожежно-рятувальна служба допомагає відкачувати воду з підтоплених вулиць і дворів.

Західніше у громаді міста Отмухув затопило дорогу, а в селі Калкув вода прорвала дамбу.

У місті Кельце ще в неділю залило вулиці через вихід з берегів місцевої річки. Незначні підтоплення є також у Катовіце.

Через негоду у Польщі протягом неділі залишились без світла близько 6500 людей. Найбільше прохань про допомогу через підтоплення надходить у Свєнтокшиському воєводстві, а найбільше знеструмлень – у Лодзькому.

Нагадаємо, південний схід Чехії та південний захід Польщі восени минулого року постраждали від катастрофічних повеней.

На початку липня цього року сильний шторм завдав великої шкоди у портовому місті Хорватії.