У МЗС обурились участю спікерки Ради федерації РФ у конференції у Швейцарії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував участь спікерки Ради федерації (верхньої палати російського парламенту) Валентини Матвієнко у конференції парламентських спікерів у Женеві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Тихий написав на Х.

За словами речника МЗС, місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".

"Геноцидниця Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші міжнародні злочини після публічної підтримки використання російських збройних сил на території України", – зазначив він.

Тихий закликав учасників конференції у Женеві не тиснути Матвієнко руку, "яка вкрита українською кров'ю".

"Продовжимо наполегливо працювати над тим, щоб Валентина Матвієнко отримала те, на що вона справді заслуговує, – поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", – підсумував речник МЗС.

Матвієнко напередодні у складі російської делегації прибула до Женеви для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу.

Як проти Матвієнко, так і проти інших російських учасників конференції запроваджені санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.

Нещодавно Федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.