Греція оголосила протест Албанії через суперечливу мапу в газеті Міноборони

Міністерство закордонних справ Греції у понеділок висловило протест Албанії через публікацію в офіційній газеті карти, де частина грецької території зображена як албанська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsbomb.gr.

Обурення Афін викликала публікація статті в офіційному журналі Міністерства оборони Gazeta Ushtria з нагоди 147-ї річниці Берлінського конгресу.

Стаття супроводжувалася картою, на якій деякі території Греції, зокрема історичні області Корфу, Епір та Гревена позначені як "історичні албанські території". У матеріалі Берлінський конгрес 1878 року називають "історичною несправедливістю" щодо албанців.

Грецька сторона наголосила, що на той час Албанії як незалежної держави ще не існувало, а Епір і Гревена перебували під управлінням Османської імперії та були населені переважно грецьким населенням.

За словами речника уряду Греції Павлоса Марінакіса, позиція Афіна полягає в тому, що карта, на якій частини Греції позначені як території "історичної Албанії", є неісторичною, і МЗС передало Албанії відповдіну ноту протесту.

"Греція наголошує в усіх напрямках, що в період, коли докладаються зусилля для зміцнення відносин між двома країнами, такі публікації можуть мати лише негативний вплив", – додав Марінакіс.

Зазначимо, що це не перший випадок напружених відносин між Грецією та Албанією.

Кілька років тому Албанія та Греція почали співпрацювати з низки двосторонніх питань, але все змінилося, коли Фреді Беллері, етнічний грек, обраний мером міста Хімара в Албанії, був заарештований у травні 2023 року і засуджений за підкуп виборців у липні 2024 року.

У 1940 році Греція ухвалила закон про оголошення стану війни між двома державами після того, як італійські окупаційні війська в Албанії напали на Грецію. Грецький парламент досі не скасував його, незважаючи на те, що дві країни підписали договір про дружбу на початку 1990-х років.