Парламент Албанії закликав Грецію скасувати закон про оголошення війни

Албанські депутати у четвер одноголосно підтримали пропозицію, яка закликає Грецію скасувати закон 84-річної давнини про оголошення стану війни з Албанією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Декларація просить уряд Албанії "докласти всіх зусиль разом з урядом Греції для скасування закону про війну... і правових наслідків, які випливають з цього закону".

Представляючи декларацію в парламенті, голова Партії за справедливість, інтеграцію та єдність Албанії Шпетім Ідрізі назвав закон про війну "історичним абсурдом".

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Албанія та Греція у 2016 році домовилися припинити формальний стан війни, який існує між ними з часів Другої світової війни, але жодних значних кроків у цьому напрямку зроблено не було.

Під час візиту до Албанії у 2020 році тодішній міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас назвав закон про війну "анахронізмом" і висловив сподівання, що сторони "вирішать це питання".

Греція ухвалила закон про оголошення стану війни між двома державами після того, як італійські окупаційні війська в Албанії напали на Грецію в жовтні 1940 року. Грецький парламент досі не скасував його, незважаючи на те, що дві країни підписали договір про дружбу на початку 1990-х років.

Кілька років тому Албанія та Греція почали співпрацювати з низки двосторонніх питань, але все змінилося, коли Фреді Беллері, етнічний грек, обраний мером міста Хімара в Албанії, був заарештований у травні 2023 року і засуджений за підкуп виборців у липні 2024 року.

На останніх виборах до Європейського парламенту Беллері отримав близько 237 925 голосів у Греції. Він посів четверте місце у списку кандидатів "Нової демократії", грецької керівної партії. Дирекція в'язниць Албанії дозволила йому скласти присягу депутата Європарламенту в Страсбурзі цього тижня.