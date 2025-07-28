Греция объявила протест Албании из-за спорной карты в газете Минобороны

Министерство иностранных дел Греции в понедельник выразило протест Албании из-за публикации в официальной газете карты, где часть греческой территории изображена как албанская.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsbomb.gr.

Возмущение Афин вызвала публикация статьи в официальном журнале Министерства обороны Gazeta Ushtria по случаю 147-й годовщины Берлинского конгресса.

Статья сопровождалась картой, на которой некоторые территории Греции, в частности исторические области Корфу, Эпир и Гревена обозначены как "исторические албанские территории". В материале Берлинский конгресс 1878 года называют "исторической несправедливостью" по отношению к албанцам.

Греческая сторона подчеркнула, что на тот момент Албании как независимого государства еще не существовало, а Эпир и Гревена находились под управлением Османской империи и были населены преимущественно греческим населением.

По словам представителя правительства Греции Павлоса Маринакиса, позиция Афин заключается в том, что карта, на которой части Греции обозначены как территории "исторической Албании", является неисторической, и МИД передал Албании соответствующую ноту протеста.

"Греция подчеркивает во всех направлениях, что в период, когда предпринимаются усилия для укрепления отношений между двумя странами, такие публикации могут иметь только негативное влияние", – добавил Маринакис.

Отметим, что это не первый случай напряженных отношений между Грецией и Албанией.

Несколько лет назад Албания и Греция начали сотрудничать по ряду двусторонних вопросов, но все изменилось, когда Фреди Беллери, этнический грек, избранный мэром города Химара в Албании, был арестован в мае 2023 года и осужден за подкуп избирателей в июле 2024 года.

В 1940 году Греция приняла закон об объявлении состояния войны между двумя государствами после того, как итальянские оккупационные войска в Албании напали на Грецию. Греческий парламент до сих пор не отменил его, несмотря на то, что две страны подписали договор о дружбе в начале 1990-х годов.