Президент Румунії сподівається, що у вересні Молдова обере проєвропейську владу

Румунський президент Нікушор Дан висловив сподівання, що на парламентських виборах у Молдові 28 вересня буде обрано владу, яка збереже проєвропейський курс.

Його слова цитує телеканал Digi24, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дана, процес інтеграції Молдови до Європейського Союзу дуже залежить від авторитету прем'єр-міністра, який приїжджає на переговори з представниками ЄС.

Румунський президент додав, що наразі "існує велика повага до того, що роблять органи влади Республіки Молдова, це органи влади, які дотримуються свого графіка".

"Звичайно, я хотів би, щоб після виборів проєвропейський курс Республіки Молдова був збережений, але я поважаю право громадян голосувати і таким чином самостійно вирішувати своє майбутнє", – застеріг він.

Дан підтвердив, що Румунія готова допомагати Молдові здійснити необхідні для членства в ЄС перетворення і підтримувати її дипломатично.

Румунія, як відомо, є одним з найбільших прихильників вступу Молдови до Євросоюзу.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

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