Президент Румынии надеется, что в сентябре Молдова выберет проевропейскую власть

Румынский президент Никушор Дан выразил надежду, что на парламентских выборах в Молдове 28 сентября будет избрана власть, которая сохранит проевропейский курс.

Его слова цитирует телеканал Digi24, сообщает "Европейская правда".

По словам Дана, процесс интеграции Молдовы в Европейский Союз очень зависит от авторитета премьер-министра, который приезжает на переговоры с представителями ЕС.

Румынский президент добавил, что сейчас "существует большое уважение к тому, что делают органы власти Республики Молдова, это органы власти, которые придерживаются своего графика".

"Конечно, я хотел бы, чтобы после выборов проевропейский курс Республики Молдова был сохранен, но я уважаю право граждан голосовать и таким образом самостоятельно решать свое будущее", – оговорился он.

Дан подтвердил, что Румыния готова помогать Молдове осуществить необходимые для членства в ЕС преобразования и поддерживать ее дипломатически.

Румыния, как известно, является одним из крупнейших сторонников вступления Молдовы в Евросоюз.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

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