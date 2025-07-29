Ердоган заявив про майже 40 заарештованих через серію лісових пожеж

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за літо 2025 року у зв’язку з лісовими пожежами заарештовані майже 40 осіб, і майже всі цьогорічні пожежі є наслідком людського фактора.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що 96% лісових пожеж в країні, що сталися цього року, були наслідком людського фактора – недопалків, непогашених вогнищ після відпочинку на природі, скалок скла, що спрацювали як лінза тощо.

"З 1 червня було затримано 149 підозрюваних. 38 осіб залишили під арештом, щодо 61 застосували судовий контроль", – сказав президент Туреччини.

Він зазначив, що серед затриманих і особа, яку вважають відповідальною за пожежу біля четвертого найбільшого міста країни Бурса.

Також Ердоган заявив, що Туреччина ефективно реагує на проблему лісових пожеж, і в неї за підсумками 2020-2024 років менше постраждалих лісових площ, ніж в Іспанії, Італії, Греції, Португалії, США і Канади, а також більше спецлітаків, ніж у всіх середземноморських країн.

За його словами, по всій території країни чергують 27 спецлітаків, 105 гелікоптерів, близько 6000 одиниць наземної техніки та близько 25 тисяч професійних пожежників.

Кількість загиблих у Туреччині з кінця червня внаслідок лісових пожеж зросла до 17.