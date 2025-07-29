Эрдоган заявил о почти 40 арестованных из-за серии лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за лето 2025 года в связи с лесными пожарами арестованы почти 40 человек, и почти все пожары этого года являются следствием человеческого фактора.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что 96% лесных пожаров в стране, произошедших в этом году, были следствием человеческого фактора – окурков, непотушенных костров после отдыха на природе, осколков стекла, которые сработали как линза и т.д.

"С 1 июня было задержано 149 подозреваемых. 38 человек остались под арестом, в отношении 61 применен судебный контроль", – сказал президент Турции.

Он отметил, что среди задержанных есть и лицо, которое считается ответственным за пожар возле четвертого по величине города страны Бурса.

Также Эрдоган заявил, что Турция эффективно реагирует на проблему лесных пожаров, и по итогам 2020-2024 годов у нее меньше пострадавших лесных площадей, чем в Испании, Италии, Греции, Португалии, США и Канаде, а также больше спецсамолетов, чем у всех средиземноморских стран.

По его словам, по всей территории страны дежурят 27 спецсамолетов, 105 вертолетов, около 6000 единиц наземной техники и около 25 тысяч профессиональных пожарных.

Число погибших в Турции с конца июня в результате лесных пожаров выросло до 17.