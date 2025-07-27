Лісові пожежі загрожують четвертому за величиною місту Туреччини
Лісові пожежі, що охопили Туреччину протягом декількох тижнів, загрожують четвертому за величиною місту країни, змусивши понад 1700 людей покинути свої домівки і призвівши до загибелі пожежника.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Нічні пожежі в лісистих горах, що оточують Бурсу на північному заході Туреччини, швидко поширювалися, забарвлюючи нічне небо над східними передмістями міста червоним сяйвом. З кінця червня в країні щодня виникають десятки сильних лісових пожеж, а в п'ятницю уряд оголосив дві західні провінції, Ізмір і Біледжик, зонами стихійного лиха.
Офіс губернатора Бурси заявив у неділю, що 1 765 людей були безпечно евакуйовані з сіл на північному сході, а понад 1 900 пожежників боролися з полум'ям. Шосе, що з'єднує Бурсу зі столицею, Анкарою, було перекрито, оскільки горять навколишні ліси.
Один пожежник помер від серцевого нападу під час виконання службових обов'язків, повідомив у своїй заяві мер міста Мустафа Бозбей, додавши, що полум'я спалило 3 000 гектарів навколо міста.
До ранку послаблення вітру принесло деякий перепочинок пожежникам, які продовжували боротися з полум'ям. Однак телевізійні кадри показали попелястий ландшафт на місці, де раніше стояли ферми і соснові ліси.
Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що в суботу пожежні команди по всій країні зіткнулися з 84 окремими пожежами. За його словами, найбільша загроза нависла над північним заходом країни, в тому числі над Карабуком, де з вівторка тривають лісові пожежі.
Невластиві сезону високі температури, посушливі умови і сильний вітер сприяють розпалюванню пожеж.
Головне управління метеорології повідомило, що в п'ятницю в південно-східній провінції Сірнак була зафіксована найвища температура за всю історію Туреччини – 50,5 градусів за Цельсієм. Найвищі температури для липня були зафіксовані в 132 інших місцях, йдеться в повідомленні.
Чотирнадцять людей загинули за останні тижні, в тому числі 10 волонтерів-рятувальників і працівників лісового господарства, які загинули в середу під час пожежі в Ескішехірі на заході Туреччини.
Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив пізно ввечері в суботу, що прокурори розслідували пожежі в 33 провінціях з 26 червня, і що проти 97 підозрюваних були порушені кримінальні справи.
Як повідомлялося, у суботу лісова пожежа охопила північне передмістя Афін, і жителям було наказано евакуюватися.
25 липня повідомляли, що біля грецького Коринфа, де тривала боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води.