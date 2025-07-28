Китай та США проведуть переговори щодо торгівлі у Стокгольмі

У понеділок, 28 липня, посадовці США та Китаю відновлять переговори, щоб спробувати вирішити тривалі економічні суперечки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У Стокгольмі у понеділок, 28 липня, представники Китаю та США відновлять торговельні переговори.

Китай має до 12 серпня досягти довгострокової угоди про мита з адміністрацією президента Дональда Трампа після того, як у травні та червні Пекін і Вашингтон уклали попередні угоди про припинення тижневої ескалації взаємних мит і заборони на експорт рідкісних металів.

Переговори в Стокгольмі відбудуться одразу після укладення Трампом найбільшої торговельної угоди з Європейським Союзом, яка передбачає мита у розмірі 15% на більшість товарів, що експортуються з ЄС до США.

У переговорах між США і Китаєм не очікується подібного прориву, але аналітики вважають, що ймовірним є продовження на 90 днів перемир'я щодо мит і експортного контролю, досягнутого в середині травня.

"Ми дуже близькі до угоди з Китаєм. Ми фактично досягли угоди з Китаєм, але подивимося, як це буде", – заявив Трамп журналістам у неділю, 27 липня, перед тим як укласти угоду про мита із ЄС.

Зазначимо, 27 червня Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

11 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї у столиці Малайзії – вони поспілкувалися щодо торговельних суперечок.

Після цієї зустрічі Рубіо заявив про ймовірність проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.