Посол України в Угорщині каже про причетність РФ до антиукраїнських вкидів

Посол України в Угорщині Федір Шандор бачить значну роль Росії у нагнітанні антиукраїнських настроїв в Угорщині, зокрема у випадку останніх "антиугорських інцидентів" на Закарпатті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Посла запитали, чи почули у Будапешті аргументи Києва, коли його двічі за останній місяць викликали до МЗС Угорщини – спершу через смерть мобілізованого мешканця Закарпаття з угорським громадянством, потім після підпалу церкви у Паладь-Комарівцях.

Федір Шандор відповів ствердно, зазначивши, що інакше ці теми отримували би продовження.

"Ми розуміємо, хто насправді стоїть за цими інформаційними вкидами, а угорська сторона, на жаль, нерідко реагує на них надто емоційно, без перевірки фактів… Питання, кому це вигідно? Лише одній стороні – Росії, яка хоче нас посварити, розпалити конфлікти не тільки на полі бою, а й у дипломатії, економіці, культурі, людських стосунках. Адже політичні цикли закінчуються, уряди рано чи пізно сідають за стіл переговорів. А от чи зможе подолати ці культурні травми суспільство – питання відкрите", – сказав він.

За його словами, після "вкиду" фотографій з антиугорськими написами нібито в під’їздах будинків Мукачева їх ніде не знайшли.

"Це були фотографії восьмирічної давності – їх просто підняли з архівів і подали в угорські медіа через певних людей. Ми бачимо, звідки це все йде – з російського посольства, з медіа, які фінансуються Кремлем. Їм не шкода грошей: боти розганяють фейки, а угорські посадовці реагують", – зазначив посол.

Він продовжив, що історія з підпалом церкви також виглядає як заготовлена провокація, тому що інформація в угорських ЗМІ з’явилась буквально за пів години після того, як слідчі завершили роботу на місці події.

"Коли звідусіль іде накручування, реакція виникає відразу: "На наших людей напали". Це свідчить про те, що вся ситуація була прорахована – від провокації до реакції", – зазначив посол.

"Країна-агресор Росія, якій чужі поняття моралі, застосовує свої нечисті методи у різних країнах: у Польщі – через тему Волинської трагедії, у Словаччині – через русинське питання. Ідея всюди одна: українці повинні сваритися з угорцями, з поляками, зі словаками. Але ми маємо зберігати холодний розум…. Наша емоційність у відповідь на всі ці політичні маніпуляції лише допоможе антиукраїнським силам", – сказав Федір Шандор.

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