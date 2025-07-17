Орбан заявив про підпал на Закарпатті церкви, де лишили напис "Мадярів на ножі"

Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис "Мадярів на ножі".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, Орбан опублікував допис про підпал церкви на Закарпатті. Він додав фото, на якому видно, що на будівлі написано "Мадярів на ножі".

"Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати!" – заявив угорський прем’єр.

Фото: Facebook

У поліції Закарпаття розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22:00 в селі Паладь-Комарівці.

У ході проведення заходів правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла досі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

Через кілька днів угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала ЄС накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.