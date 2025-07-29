Посол Украины в Венгрии говорит о причастности РФ к антиукраинским вбросам

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор видит значительную роль России в нагнетании антиукраинских настроений в Венгрии, в частности в случае последних "антивенгерских инцидентов" в Закарпатье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Посла спросили, услышали ли в Будапеште аргументы Киева, когда его дважды за последний месяц вызвали в МИД Венгрии – сначала из-за смерти мобилизованного жителя Закарпатья с венгерским гражданством, затем после поджога церкви в Паладь-Комаровцах.

Федор Шандор ответил утвердительно, отметив, что иначе эти темы получили бы продолжение.

"Мы понимаем, кто на самом деле стоит за этими информационными вбросами, а венгерская сторона, к сожалению, нередко реагирует на них слишком эмоционально, без проверки фактов... Вопрос: кому это выгодно? Только одной стороне – России, которая хочет нас поссорить, разжечь конфликты не только на поле боя, но и в дипломатии, экономике, культуре, человеческих отношениях. Ведь политические циклы заканчиваются, правительства рано или поздно садятся за стол переговоров. А вот сможет ли общество преодолеть эти культурные травмы – вопрос открытый", – сказал он.

По его словам, после "вброса" фотографий с антивенгерскими надписями якобы в подъездах домов Мукачево их нигде не нашли.

"Это были фотографии восьмилетней давности – их просто подняли из архивов и подали в венгерские СМИ через определенных людей. Мы видим, откуда все это идет – из российского посольства, из СМИ, которые финансируются Кремлем. Им не жалко денег: боты разгоняют фейки, а венгерские чиновники реагируют", – отметил посол.

Он продолжил, что история с поджогом церкви также выглядит как заготовленная провокация, потому что информация в венгерских СМИ появилась буквально через полчаса после того, как следователи завершили работу на месте происшествия.

"Когда отовсюду идет накручивание, реакция возникает сразу: "На наших людей напали". Это свидетельствует о том, что вся ситуация была просчитана – от провокации до реакции", – отметил посол.

"Страна-агрессор Россия, которой чужды понятия морали, применяет свои грязные методы в разных странах: в Польше – через тему Волынской трагедии, в Словакии – через русинский вопрос. Идея везде одна: украинцы должны ссориться с венграми, с поляками, со словаками. Но мы должны сохранять холодный ум... Наша эмоциональность в ответ на все эти политические манипуляции только поможет антиукраинским силам", – сказал Федор Шандор.

Читайте также статьи ЕП о том, как Виктор Орбан хочет использовать Украину для победы на выборах, и как в этих условиях следует действовать Киеву.