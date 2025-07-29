Посол України в Угорщині розповів, як рухаються "освітні" переговори з Будапештом

Діалог між Києвом і Будапештом щодо освітніх питань не зупинявся, попри відсутність публічних заяв з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав посол України в Угорщині Федір Шандор.

Посла запитали, яка перспектива відновлення діалогу з Угорщиною щодо освітніх прав нацменшин після того, як Будапешт скасував перемовини, які планувались на 11-12 травня.

"Робота триває, комунікація не зупинилася – вона просто перейшла в інший формат, зокрема, на рівень експертів. Я б не говорив про "скасування", радше йдеться про відтермінування. Це важливий момент. Відбулося онлайн-засідання, і діалог продовжується", – відповів посол.

За його словами, в освітніх питаннях вже є узгоджена позиція по чотирьох пунктах. "Ще по двох є шанс вийти на узгоджену позицію в середньостроковій перспективі, і за п’ятьма пунктами триває узгодження спірних моментів", – сказав Федір Шандор.

Він зазначив, що деякі позитивні пункти вже внесені у Раду як поправки до закону про освіту і проходять відповідні процедури.

"Це вже не просто розмови за круглим столом, а реальні кроки. Один результат, другий, третій і чітке розуміння, коли наступна зустріч, над чим далі працювати. Але ми не виносимо проміжні результати в публічну площину, доки не буде конкретних рішень і заяв на їх підтвердження", – підсумував посол.

Також він заявив про роль Росії в останніх антиукраїнських вкидах в Угорщині.

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