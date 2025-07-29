Посол Украины в Венгрии рассказал, как продвигаются "образовательные" переговоры с Будапештом

Диалог между Киевом и Будапештом по вопросам образования не прекращался, несмотря на отсутствие публичных заявлений по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Укринформу" сказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Посла спросили, каковы перспективы возобновления диалога с Венгрией по вопросам образовательных прав нацменьшинств после того, как Будапешт отменил переговоры, которые планировались на 11-12 мая.

"Работа продолжается, коммуникация не остановилась – она просто перешла в другой формат, в частности, на уровень экспертов. Я бы не говорил об "отмене", скорее речь идет об отсрочке. Это важный момент. Состоялось онлайн-заседание, и диалог продолжается", – ответил посол.

По его словам, в вопросах образования уже есть согласованная позиция по четырем пунктам. "Еще по двум есть шанс выйти на согласованную позицию в среднесрочной перспективе, и по пяти пунктам продолжается согласование спорных моментов", – сказал Федор Шандор.

Он отметил, что некоторые положительные пункты уже внесены в Раду как поправки к закону об образовании и проходят соответствующие процедуры.

"Это уже не просто разговоры за круглым столом, а реальные шаги. Один результат, второй, третий и четкое понимание, когда следующая встреча, над чем дальше работать. Но мы не выносим промежуточные результаты в публичную плоскость, пока не будет конкретных решений и заявлений на их подтверждение", – подытожил посол.

Также он заявил о роли России в последних антиукраинских вбросах в Венгрии.

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