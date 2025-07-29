Португалія бореться з великими лісовими пожежами в умовах спеки

У Португалії понад 1300 пожежників за підтримки десятка спецлітаків у вівторок борються з трьома великими лісовими пожежами в центральній і північній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У районі Ароука, за 300 км на північ від Лісабона, де з понеділка вирує найбільша пожежа, служба цивільного захисту евакуювала кілька десятків селян з їхніх будинків і закрила мальовничі стежки Пассадікуш-ду-Пайва, які є популярною туристичною пам'яткою.

Reuters

Далі на північ, з суботи вирує лісова пожежа в національному парку Пенеда-Жереш поблизу кордону з Іспанією. Вогонь огорнув сусідні села густим димом, через що мешканцям кілька разів наказували залишатися вдома.

Іспанія направила кілька літаків для гасіння пожежі в цьому районі.

Тим часом португальська влада оголосила більшу частину країни в стані підвищеної пожежної готовності після декількох тижнів спекотної погоди.

Спекотне і сухе літо – звичне явище для всього Середземноморського регіону, але в останні роки у зв'язку з швидким підвищенням температури в усьому світі більш інтенсивні теплові хвилі сприяють виникненню руйнівних лісових пожеж.

У Туреччині пожежі загрожують четвертому за величиною місту країни, а кількість загиблих з кінця червня внаслідок лісових пожеж зросла до 17.

Тим часом у Болгарії триває боротьба з низкою лісових пожеж в кількох різних місцях.