Португалия борется с крупными лесными пожарами в условиях жары

В Португалии более 1300 пожарных при поддержке десятка спецсамолетов во вторник борются с тремя крупными лесными пожарами в центральной и северной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В районе Ароука, в 300 км к северу от Лиссабона, где с понедельника бушует самый крупный пожар, служба гражданской защиты эвакуировала несколько десятков крестьян из их домов и закрыла живописные тропы Пассадикуш-ду-Пайва, которые являются популярной туристической достопримечательностью.

Reuters

Далее на север, с субботы бушует лесной пожар в национальном парке Пенеда-Жереш вблизи границы с Испанией. Огонь охватил соседние деревни густым дымом, из-за чего жителям несколько раз приказывали оставаться дома.

Испания направила несколько самолетов для тушения пожара в этом районе.

Между тем португальские власти объявили большую часть страны в состоянии повышенной пожарной готовности после нескольких недель жаркой погоды.

Жаркое и сухое лето – привычное явление для всего Средиземноморского региона, но в последние годы в связи с быстрым повышением температуры во всем мире более интенсивные тепловые волны способствуют возникновению разрушительных лесных пожаров.

В Турции пожары угрожают четвертому по величине городу страны, а число погибших с конца июня в результате лесных пожаров возросло до 17.

Между тем в Болгарии продолжается борьба с рядом лесных пожаров в нескольких разных местах.