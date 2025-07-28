У Болгарії триває боротьба з лісовими пожежами, постраждали десятки будинків і майно

У Болгарії триває боротьба з низкою лісових пожеж в кількох різних місцях, постраждало у тому числі майно людей.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Протягом вихідних лісові пожежі у Болгарії знищили тисячі гектарів території, з’явились нові осередки.

Щонайменш дві пожежі через сильний вітер вирвались з-під контролю – в районі міста Ямбол та біля села Ілінденці Благоєвградського району.

В останньому частині пожежної команди довелось відволіктись на нову пожежу, що знищила вісім хат. Ніхто з мешканців не постраждав.

У трьох селах в районі міста Трин, під кордоном з Сербією, вогонь знищив 40 хат та автомобілі і призвів до евакуації будинку для літніх людей.

Очільник Директорату з пожежної безпеки і захисту населення Александр Джартов повідомив, що станом на 27 липня по всій території країни палають 236 пожеж.

Пожежі почались минулого тижня на тлі посухи та сорокаградусної спеки.

У суботу Болгарія попросила допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС та очікує чотири гелікоптери і два літаки.

У Туреччині пожежі загрожують четвертому за величиною місту країни, а кількість загиблих з кінця червня внаслідок лісових пожеж зросла до 17.



