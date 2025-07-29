Єврокомісія офіційно стала на захист відбору керівника БЕБ, який зірвав уряд

В Єврокомісії вимагають від Києва якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив речник Єврокомісії.

В Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС.

"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення", – заявив речник.

"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – додав він.

Речник нагадав, що у звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами. ЄС раніше наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.

Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, раніше наголошував, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.

Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України"