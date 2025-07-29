У Польщі заблокували скасування суперечливої реформи Конституційного суду часів "ПіС"

Конституційний трибунал Польщі оголосив неконституційним пакет законів, ухвалених Сеймом для скасування суперечливої реформи цього суду за попередньої влади "Права і справедливості".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Рішення про неконституційність двох законів, схвалених польським парламентом у вересні 2024 року, Конституційний трибунал ухвалив за поданням президента Анджея Дуди.

Основні положення законів стосувались змін процедури обрання суддів Конституційного трибуналу та скасування законів часів "ПіС" щодо функціонування Трибуналу.

"Вони руйнують основи конституційної структури Трибуналу як незалежного органу судової влади, є неприпустимим втручанням законодавчої влади у судову владу", – йдеться у висновку Конституційного трибуналу.

Разом із ухваленою в березні 2024 року постановою затверджені законодавчі положення становлять пакет комплексної реформи Конституційного трибуналу, який вніс чинний уряд Дональда Туска.

Чинна польська влада звинувачує попередників в особі "ПіС" в тому, що їхня судова реформа призвела до політизації Конституційного трибуналу та незаконних призначень його суддів, зокрема голови Трибуналу Юлії Пшилебської.

Судова реформа "ПіС" також зазнала критики Європейського Союзу та замороження частини коштів з фондів ЄС для Польщі.

Але у 2024 році після перших кроків нового уряду Польщі з виправлення ситуації Європейська комісія розблокувала для країни доступ до 137 мільярдів євро з фондів ЄС.