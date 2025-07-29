В Польше заблокировали отмену спорной реформы Конституционного суда времен "ПиС"

Конституционный трибунал Польши объявил неконституционным пакет законов, принятых Сеймом для отмены спорной реформы этого суда при прежней власти "Права и справедливости".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Решение о неконституционности двух законов, одобренных польским парламентом в сентябре 2024 года, Конституционный трибунал принял по представлению президента Анджея Дуды.

Основные положения законов касались изменения процедуры избрания судей Конституционного трибунала и отмены законов времен "ПиС" о функционировании Трибунала.

"Они разрушают основы конституционной структуры Трибунала как независимого органа судебной власти, являются недопустимым вмешательством законодательной власти в судебную власть", – говорится в заключении Конституционного трибунала.

Вместе с принятым в марте 2024 года постановлением утвержденные законодательные положения составляют пакет комплексной реформы Конституционного трибунала, который внес действующее правительство Дональда Туска.

Действующая польская власть обвиняет предшественников в лице "ПиС" в том, что их судебная реформа привела к политизации Конституционного трибунала и незаконным назначениям его судей, в частности председателя Трибунала Юлии Пшилебской.

Судебная реформа "ПиС" также подверглась критике Европейского Союза и замораживанию части средств из фондов ЕС для Польши.

Но в 2024 году после первых шагов нового правительства Польши по исправлению ситуации Европейская комиссия разблокировала для страны доступ к 137 миллиардам евро из фондов ЕС.