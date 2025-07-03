Фон дер Ляйен: в ответ на приостановку помощи Украине от США ЕС усилит поддержку

После приостановления поставок некоторых видов оружия от Соединенных Штатов Украине Европейский Союз должен усилить свою собственную поддержку Киева.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения со СМИ в Орхусе, Дания, по случаю начала председательства Дании в Евросоюзе, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что приостановление помощи США дает сигнал Евросоюзу о том, что надо усилить собственную помощь Киеву.

"Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей – не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский Союз уже предоставил Украине военной поддержки на сумму около 50 миллиардов евро, в частности в виде военного оборудования.

"Дания показала пример еще с начала войны, как это можно делать – от столь необходимой артиллерии до, например, самолетов F-16", – привела пример президент Еврокомиссии.

"Я же со своей стороны могу лишь рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, либо инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины", – призвала Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, тоже прибыл в Данию для участия в торжественной церемонии открытия датского председательства в ЕС.

В частности, Зеленский планирует говорить с европейскими партнерами о расширении так называемой "датской модели" – финансирования ими контрактов на производство оружия в Украине, и в целом производства оружия для Украины.

Также президент Украины заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали о поставках военной помощи после сообщений об их приостановлении.