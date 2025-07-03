У рідному місті Гітлера перейменували дві вулиці, названі на честь нацистів

Місто Браунау-на-Інні в Австрії, де народився Адольф Гітлер, перейменувало дві вулиці, названі на честь колишніх нацистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міська влада Браунау на таємному голосуванні в четвер вирішила перейменувати вулиці Йозефа Райтера та Франца Ресля.

Райтер, який помер у 1939 році, вважається одним із наближених до Гітлера, а Ресль свого часу прославляв нацистів та їхню ідеологію як автор популярних гумористичних творів.

За словами депутатки Мартіни Шефер від Соціал-демократичної партії, ініціативу про перейменування підтримали 28 членів міської ради Браунау, девʼять виступили проти.

Публічно проти перейменування виступила ультраправа Австрійська партія свободи.

Австрія регулярно стикається з критикою щодо своєї роботи з увічнення пам'яті. Довгий час вона позиціонувала себе як жертва нацизму, заперечуючи співучасть багатьох австрійців у їхніх злочинах.

Кілька років тому будинок у Браунау-на-Інні, у якому народився Гітлер, вирішили переобладнати на місце для курсів з прав людини.