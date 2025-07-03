В родном городе Гитлера переименовали две улицы, названные в честь нацистов

Город Браунау-на-Инне в Австрии, где родился Адольф Гитлер, переименовал две улицы, названные в честь бывших нацистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Городские власти Браунау на тайном голосовании в четверг решили переименовать улицы Йозефа Райтера и Франца Ресля.

Райтер, который умер в 1939 году, считается одним из приближенных к Гитлеру, а Ресль в свое время прославлял нацистов и их идеологию как автор популярных юмористических произведений.

По словам депутата Мартины Шефер от Социал-демократической партии, инициативу о переименовании поддержали 28 членов городского совета Браунау, девять выступили против.

Публично против переименования выступила ультраправая Австрийская партия свободы.

Австрия регулярно сталкивается с критикой в отношении своей работы по увековечению памяти. Долгое время она позиционировала себя как жертва нацизма, отрицая соучастие многих австрийцев в их преступлениях.

Несколько лет назад дом в Браунау-на-Инне, в котором родился Гитлер, решили переоборудовать в место для курсов по правам человека.