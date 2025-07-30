Туск побачив "багато ознак", що війна в Україні незабаром може припинитись

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що бачить "багато ознак" того, що розв’язана РФ війна проти України може припинитись, принаймні тимчасово.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського уряду наводить Onet.

Водночас Туск додав, що навіть у разі припинення бойових дій в Україні позиція Польщі щодо своєї оборони залишиться незмінною.

"Є велика ймовірність і багато ознак, що вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом", – сказав він.

При цьому, за словами Туска, Польща повинна бути готовою захистити себе від потенційних загроз.

"Польща повинна бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втратити ні години, ні дня в цій гонці за сучасну армію", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.

Водночас у червні держсекретар США Марко Рубіо підтвердив на Раді Україна-НАТО позицію адміністрації Трампа, що російсько-українська війна не може бути врегульована військовим шляхом.