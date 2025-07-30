Туск увидел "много признаков", что война в Украине вскоре может прекратиться

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что видит "много признаков" того, что развязанная РФ война против Украины может прекратиться, по крайней мере временно.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского правительства приводит Onet.

В то же время Туск добавил, что даже в случае прекращения боевых действий в Украине позиция Польши относительно своей обороны останется неизменной.

"Есть большая вероятность и много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время", – сказал он.

При этом, по словам Туска, Польша должна быть готова защитить себя от потенциальных угроз.

"Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", – подчеркнул премьер-министр.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны.

В то же время в июне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил на Совете Украина-НАТО позицию администрации Трампа, что российско-украинская война не может быть урегулирована военным путем.