Качка прокоментував ухвалення закону, що виправляє ситуацію з НАБУ і САП

Віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка привітав ухвалення президентського законопроєкту, що має відновити незалежність НАБУ і САП.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Facebook.

Віцепрем’єр коментував результат голосування у Верховній Раді за законопроєкт №13533.

"Стійкість курсу України на реформи – це постійна клопітка робота всієї держави. Вдячний усім за підтвердження відданості реформам і стійкості у спільному прагненні до змін. Продовжуємо забезпечувати ефективність та незалежність антикорупційної інфраструктури як невід’ємної частини європейської інтеграції України", – прокоментував Тарас Качка.

"Окрема подяка всім небайдужим громадянам, представникам експертного середовища, громадських організацій та міжнародним партнерам – за послідовну підтримку, принциповість та фахову участь у відновленні балансу антикорупційної системи", – додав він.

Нагадаємо, вдень 31 серпня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №13533, щоб виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП; "за" проголосували 331 депутат – усі, хто взяв участь у голосуванні.

Проєкт ухвалили через 9 днів після скандального голосування за закон №124214, який узалежнив НАБУ і САП від генерального прокурора та спричинив масштабну реакцію суспільства і західних партнерів.

ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".