Качка прокомментировал принятие закона, исправляющего ситуацию с НАБУ и САП

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка приветствовал принятие президентского законопроекта, который должен восстановить независимость НАБУ и САП.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Facebook.

Вице-премьер комментировал результат голосования в Верховной Раде за законопроект №13533.

"Устойчивость курса Украины на реформы – это постоянная кропотливая работа всего государства. Благодарен всем за подтверждение приверженности реформам и стойкости в общем стремлении к переменам. Продолжаем обеспечивать эффективность и независимость антикоррупционной инфраструктуры как неотъемлемой части европейской интеграции Украины", – прокомментировал Тарас Качка.

"Отдельная благодарность всем неравнодушным гражданам, представителям экспертного сообщества, общественных организаций и международным партнерам – за последовательную поддержку, принципиальность и профессиональное участие в восстановлении баланса антикоррупционной системы", – добавил он.

Напомним, днем 31 августа Верховная Рада приняла за основу и в целом внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №13533, чтобы исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП; "за" проголосовали 331 депутат – все, кто принял участие в голосовании.

Проект приняли через 9 дней после скандального голосования за закон №124214, который сделал НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора и вызвал масштабную реакцию общества и западных партнеров.

ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".