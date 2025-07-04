Макрон пізно увечері розмовляв з Трампом: серед тем була й Україна
Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у четвер провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом, однією з тем якої стала Україна.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на співрозмовників у Єлисейському палаці, інформує "Європейська правда".
Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що вони обговорювали Іран, Україну та поточні переговори між ЄС і США щодо мит.
Макрон також розмовляв у четвер з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та Газі.
Крім того, увечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.
За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.
Напередодні розмови Путіна та Трампа відбулась і телефонна розмова Макрона й Путіна.