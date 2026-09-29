У Литві проводять перевірку системи оповіщення населення

У вівторок у Литві відбудеться перевірка системи оповіщення та інформування населення, під час якої на кілька хвилин увімкнуть сирени.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Під час тестування системи оповіщення у Литві лунатимуть сирени – сигнал увімкнуть о 11:52 і вимкнуть о 11:55. Після того, як звук затихне, через національне радіо та телебачення, а також регіональні та місцеві радіостанції буде оприлюднено інформацію та рекомендації для населення.

Також жителі країни отримають на мобільні телефони короткі повідомлення з попередженням.

Перевірка системи оповіщення відбудеться під час найбільших мобілізаційних навчань "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026").

Департамент пожежної охорони та рятувальних робіт (PAGD) підкреслює, що, почувши сирени, мешканці повинні увімкнути радіо чи телебачення, прослухати оприлюднену інформацію та діяти відповідно до наданих рекомендацій.

За даними Департаменту, наразі в Литві встановлено 1 163 сирени оповіщення, за допомогою яких можна попередити близько 69 % населення країни.

У рамках реалізації заходів Програми зміцнення та розвитку цивільного захисту заплановано встановити ще 275 нових сирен, а 600 вже наявних – під'єднати до централізованої системи управління.

До 2029 року в країні має діяти 1 438 сирен оповіщення, з яких 1 125 будуть централізовано керуватися PAGD. Планується, що тоді за допомогою сирен можна буде оповістити близько 75% населення.

Як повідомлялося, Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії.

Литовський прем’єр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Литва підготувала плани евакуації з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії.

25 вересня Литва розпочала свої найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026"), метою яких є перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.