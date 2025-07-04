Макрон поздно вечером разговаривал с Трампом: среди тем была и Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером в четверг провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, одной из тем которого стала Украина.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собеседников в Елисейском дворце, информирует "Европейская правда".

Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.

Макрон также разговаривал в четверг с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе.

Кроме того, вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.

Накануне разговора Путина и Трампа состоялся и телефонный разговор Макрона и Путина.