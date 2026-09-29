Британія веде переговори зі США через можливе обмеження експорту дизпалива

Велика Британія веде переговори з владою США щодо можливого припинення експорту дизельного палива і вже почала готуватися до введення заборони.

Про це BBC повідомив міністр фінансів Джон Гілі, передає "Європейська правда".

Гілі, який визнав, що ціни на дизельне паливо у Великій Британії є "екстремальними", зазначив, що уряд веде переговори зі США.

"Ми також вживаємо необхідних заходів на випадок, якщо це знадобиться, і маємо власні запаси у Великій Британії", – зазначив він.

Гілі запевнив, що уряд Британії дуже тісно співпрацює з американцями.

"Зрештою, ми також працюємо з американцями над тим, щоб спробувати запровадити заходи, які розв’язати цю проблему або принаймні суттєво її пом’якшать, а саме – дипломатичне врегулювання [та] припинення бойових дій з Іраном", – акцентував він.

Велика Британія залежить від США приблизно на третину свого імпорту дизельного палива, і заборона призвела б до ще більшого зростання цін.

23 вересня стало відомо, що американський президент Дональд Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.