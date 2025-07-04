Латвія скаржиться на брак прикордонників для протидії міграції

Державна прикордонна охорона Латвії все ще відчуває нестачу кадрів на тлі сплеску нелегальної міграції.

Про це розповів начальник прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, якого цитує LSM, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що була збільшена заробітна плата прикордонників, а також соціальні гарантії, передбачена і доплата до 400 євро для тих, хто несе службу на зовнішньому кордоні, але людей все одно не вистачає.

Латвійським прикордонникам на допомогу приходять колеги з Естонії та Литви.

"Звичайно, це пряме підтвердження того, що нам трохи не вистачає ресурсів. Адже це не мирний час. Ті штатні посади, які є, створені з розрахунком на мирний час. Сто порушників на день – це ненормальна ситуація для тих ресурсів прикордонної охорони, які ми маємо. Ми з таким завданням боремося вже майже чотири роки", – сказав Пуятс.

Він додав, що двох прикордонників недостатньо для затримання 20 осіб, тому потрібна адекватна кількість персоналу, щоб реагувати на такі виклики.

Повідомляли також, що литовські прикордонники заявили про різке зростання вторинної міграції через Латвію.