В правительстве раскрыли cогласнованные детали и объемы квот для экспорта из Украины в ЕС

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое было согласовано в начале недели.

Об этом он рассказал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Тарас Качка отметил, что считает хорошим результат переговоров об обновленных условиях, которого удалось достичь после завершения в июне 2025 года действия льготных условий торговли в связи с полномасштабной войной.

"Из 40 квот – 5 либерализовано в целом, в 4 квотах либерализованы отдельные товары, 4 квоты перекомпонованы", – сообщил торгпред Украины.

Отметим, речь идет о так называемых "нулевых тарифных квотах", то есть об объемах импорта из Украины чувствительных товаров, для которых будет действовать нулевая пошлина, то есть условия свободной торговли. После их превышения экспорт остается разрешенным, но действуют общие тарифы, как и для других государств.

Тарас Качка детализировал, что для ряда видов продукции размер квот увеличен: мед – на 583,3% от 2021 года, сахар – 500%, обработанный крахмал – 500%, ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом – 435,8%, отруби, шелупа и остатки – 386%, сухое молоко – 308%, яйца – 300%, солод – 250%, обработанные томаты – 250%, переработанные сахарные продукты – 250%, крахмалы – 244%, сливочное масло – 233,3%, овес – 192,5%, кукуруза – 153%, молоко, сливки, сгущенное молоко – 150%, чеснок – 150%, другие сахара – 150%, яблочный сок – 150%, продукты из переработанного сливочного масла – 150%, сахарная кукуруза – 150%, манитол-сорбитол – 150%, переработанные зерновые продукты – 150%, сахарные сиропы – 135%, мясо птицы – 133,3%, пшеница – 130%, этанол – 125%, ячмень – 122,2%.

"По отношению к реальным объемам торговли – 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций, и еще в 3 квотах объем больше экспорта 2024 года. 6 квот, в которых объем меньше уровня 2024 года, но условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта. Лишь для 3 товаров объемы меньше, чем во время преференций, но мы минимизировали ущерб", – отметил Тарас Качка.

Он добавил, что следующий пересмотр в сторону дальнейшей либерализации ожидается в 2028 году.

30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной об основных принципах пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

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