У Британії наступного тижня відбудеться зустріч "коаліції рішучих"

У межах британсько-французького саміту наступного четверга, 10 липня, відбудеться зустріч так званої коаліції рішучих – неформального об'єднання держав, які зобов'язалися підтримати Україну.

Про це журналістам повідомив анонімний французький посадовець, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Зустріч "коаліції рішучих" відбудеться в межах саміту Британії та Франції, який прийматиме Лондон. На ній головуватимуть британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон.

"На порядку денному – питання про те, як підтримати Україну в боєздатності, як посилити тиск на Росію і як продовжити роботу над наступними кроками", – сказав представник Єлисейського палацу.

Він не уточнив, хто саме прибуде на саміт у Лондон, але сказав, що деякі лідери – зокрема й президент України Володимир Зеленський – братимуть участь дистанційно з Рима.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Великою Британією заявила свою метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Але коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.

На цьому тлі, за даними ЗМІ, британські та французькі посадовці обговорювали необхідність "реалістично оцінити" те, що президент США Дональд Трамп відмовляється від підтримки України.