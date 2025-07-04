В Британии на следующей неделе состоится встреча "коалиции решительных"

В рамках британско-французского саммита в следующий четверг, 10 июля, состоится встреча так называемой коалиции решительных – неформального объединения государств, которые обязались поддержать Украину.

Об этом журналистам сообщил анонимный французский чиновник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Встреча "коалиции решительных" состоится в рамках саммита Великобритании и Франции, который примет Лондон. На ней будут председательствовать британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон.

"На повестке дня – вопрос о том, как поддержать Украину в боеспособности, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами", – сказал представитель Елисейского дворца.

Он не уточнил, кто именно прибудет на саммит в Лондон, но сказал, что некоторые лидеры – в том числе и президент Украины Владимир Зеленский – будут участвовать дистанционно из Рима.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

Но коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий по военной поддержке со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.

На этом фоне, по данным СМИ, британские и французские чиновники обсуждали необходимость "реалистично оценить" то, что президент США Дональд Трамп отказывается от поддержки Украины.